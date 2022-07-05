***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,54 % 0,00800723Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.934,3 % 0,00213117Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri100.962,02 % 0,11123795Fon Yönetim Ücreti708.883,34 % 0,78103362Hisse Senedi Komisyonu10.882,94 % 0,01199061Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00123752Türev Araçlar Komisyonu35.072,49 % 0,03864217Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.494,48 % 0,01707151TOPLAM GİDERLER881.620,31 % 0,97135179DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ90.762.205,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041585BIST