***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,54 % 0,01647395Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.934,3 % 0,00438464Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri51.434,91 % 0,11659185Fon Yönetim Ücreti45.937,12 % 0,10412955Hisse Senedi Komisyonu23.240,21 % 0,05268055Tahvil Bono Komisyonu1.220,96 % 0,00276765Gecelik Ters Repo Komisyonu5.732,97 % 0,01299541Vadeli Ters Repo Komisyonu35.058,32 % 0,07946965Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00254605Türev Araçlar Komisyonu55.941,2 % 0,12680664Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.135,47 % 0,01617457TOPLAM GİDERLER236.026,2 % 0,53502052DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ44.115.354,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041587BIST