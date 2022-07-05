***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.07.2022 14:41
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,02890214
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.934,3 % 0,0076924
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
50.343,03 % 0,20020603
Fon Yönetim Ücreti
42.550,69 % 0,16921716
Hisse Senedi Komisyonu
401,53 % 0,00159682
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
3.002,76 % 0,01194149
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00446678
Türev Araçlar Komisyonu
5.276,8 % 0,02098497
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.469 % 0,03367983
TOPLAM GİDERLER
120.368,93 % 0,47868763
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.145.611,39 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041588
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,90
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.411
En Düşük
2.370
18:0517,2462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2727
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
18:0517,5785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1110
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
18:05963,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,27
|Açılış
|: 963,10
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
959,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KFEIN
|23,34
|57.079.478
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.787.950
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.576.490
|% 9,98
|
|FONET
|12,67
|14.145.666
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.576.517
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.560.510
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,20
|30.310.285
|% -7,93
|
|KRGYO
|7,26
|64.037.588
|% -6,32
|
|AKGRT
|2,60
|44.115.089
|% -5,11
|
|GESAN
|46,18
|295.484.754
|% -4,78
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 2,22
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 1,71
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% -4,08
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,48
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 4,12
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2251
|17,2462
|% 1,61
|
|Euro
|17,5448
|17,5785
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,5131
|20,6160
|% 1,41
|
|Frank
|17,6937
|17,8003
|% 1,41
|
|Riyal
|4,5794
|4,6024
|% 1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-28,05
|
|Altın Gr.
|962
|962
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.460
|6.597
|-5,00
|
|Yarım
|3.162
|3.225
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.612
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,67
|