***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,02890214Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.934,3 % 0,0076924Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri50.343,03 % 0,20020603Fon Yönetim Ücreti42.550,69 % 0,16921716Hisse Senedi Komisyonu401,53 % 0,00159682Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.002,76 % 0,01194149Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00446678Türev Araçlar Komisyonu5.276,8 % 0,02098497Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.469 % 0,03367983TOPLAM GİDERLER120.368,93 % 0,47868763DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.145.611,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041588BIST