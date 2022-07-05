***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00070385Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti13.098,5 % 0,00126855Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri468.468,4 % 0,04536983Fon Yönetim Ücreti806.442,34 % 0,07810164Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00010878Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler123.438,11 % 0,01195463TOPLAM GİDERLER1.419.838,17 % 0,13750728DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.032.554.933,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041589BIST