***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00551867Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.935,45 % 0,00146968Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54.144,71 % 0,04111481Fon Yönetim Ücreti115.195,52 % 0,08747377Hisse Senedi Komisyonu4.607,26 % 0,00349853Tahvil Bono Komisyonu56,48 % 0,00004289Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,0008529Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.377,84 % 0,01775197TOPLAM GİDERLER207.708,08 % 0,15772323DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ131.691.495 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041592BIST