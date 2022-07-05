***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00124463Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.544,22 % 0,00077823Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri170.573,71 % 0,02921196Fon Yönetim Ücreti1.335.390,82 % 0,22869514Hisse Senedi Komisyonu86.258,27 % 0,01477234Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu94.778,23 % 0,01623144Vergiler ve Diğer Harcamalar397,9 % 0,00006814Türev Araçlar Komisyonu231.900,49 % 0,0397146Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler60.500,48 % 0,01036114TOPLAM GİDERLER1.991.611,74 % 0,34107762DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ583.917.457,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041595BIST