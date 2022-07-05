***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00055189Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti15.755 % 0,00119641Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri299.336,84 % 0,02273111Fon Yönetim Ücreti788.516,04 % 0,05987851Hisse Senedi Komisyonu18.152,41 % 0,00137846Tahvil Bono Komisyonu84,38 % 0,00000641Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu480,38 % 0,00003648Borsa Para Piyasası Komisyonu5,2 % 0,00000039Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00008529Türev Araçlar Komisyonu3,24 % 0,00000025Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler187.648,33 % 0,01424968TOPLAM GİDERLER1.318.372,64 % 0,10011489DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.316.859.740,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041596BIST