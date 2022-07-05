***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.07.2022 14:42
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,00055189
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
15.755 % 0,00119641
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
299.336,84 % 0,02273111
Fon Yönetim Ücreti
788.516,04 % 0,05987851
Hisse Senedi Komisyonu
18.152,41 % 0,00137846
Tahvil Bono Komisyonu
84,38 % 0,00000641
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
480,38 % 0,00003648
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5,2 % 0,00000039
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00008529
Türev Araçlar Komisyonu
3,24 % 0,00000025
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
187.648,33 % 0,01424968
TOPLAM GİDERLER
1.318.372,64 % 0,10011489
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.316.859.740,7 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041596
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,90
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.411
En Düşük
2.370
18:0517,2206
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,2471
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
18:0517,5503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0828
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
18:05960,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,39
|Açılış
|: 960,44
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
959,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KFEIN
|23,34
|57.079.478
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.787.950
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.576.490
|% 9,98
|
|FONET
|12,67
|14.145.666
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.576.517
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.560.510
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,20
|30.310.285
|% -7,93
|
|KRGYO
|7,26
|64.037.588
|% -6,32
|
|AKGRT
|2,60
|44.115.089
|% -5,11
|
|GESAN
|46,18
|295.484.754
|% -4,78
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 2,22
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 1,71
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% -4,08
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,48
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 4,12
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2217
|17,2325
|% 1,53
|
|Euro
|17,5099
|17,5462
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,4720
|20,5747
|% 1,21
|
|Frank
|17,6823
|17,7889
|% 1,35
|
|Riyal
|4,5814
|4,6044
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-31,54
|
|Altın Gr.
|962
|962
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.462
|6.592
|-10,00
|
|Yarım
|3.163
|3.223
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.611
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|0,10
|
|B. Petrol
|99
|99
|-3,41
|