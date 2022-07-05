***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.801,62 % 0,01310581Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.935,45 % 0,00288193Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri56.370,46 % 0,0839369Fon Yönetim Ücreti122.383,06 % 0,18223116Hisse Senedi Komisyonu323,79 % 0,00048213Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00167247Türev Araçlar Komisyonu448,13 % 0,00066728Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.534,25 % 0,01866378TOPLAM GİDERLER203.919,96 % 0,30364146DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ67.158.142,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041599BIST