***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.07.2022 14:43
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.935,45 % 0,00202287
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
54.302,87 % 0,05675554
Fon Yönetim Ücreti
71.346,16 % 0,07456862
Hisse Senedi Komisyonu
20.372,75 % 0,02129292
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
21 % 0,00002195
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
84,94 % 0,00008878
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
572,5 % 0,00059836
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.362,6 % 0,01919197
TOPLAM GİDERLER
166.998,27 % 0,174541
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
95.678.533,48 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041601
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,90
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.411
En Düşük
2.370
18:0517,2355
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2620
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
18:0517,5802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1127
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
18:05962,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,16
|Açılış
|: 962,99
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
959,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KFEIN
|23,34
|57.079.478
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.787.950
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.576.490
|% 9,98
|
|FONET
|12,67
|14.145.666
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.576.517
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.560.510
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,20
|30.310.285
|% -7,93
|
|KRGYO
|7,26
|64.037.588
|% -6,32
|
|AKGRT
|2,60
|44.115.089
|% -5,11
|
|GESAN
|46,18
|295.484.754
|% -4,78
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 2,22
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 1,71
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% -4,08
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,48
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 4,12
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2333
|17,2355
|% 1,54
|
|Euro
|17,5444
|17,5802
|% 0,65
|
|Sterlin
|20,5212
|20,6241
|% 1,45
|
|Frank
|17,6945
|17,8011
|% 1,42
|
|Riyal
|4,5789
|4,6019
|% 1,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-25,90
|
|Altın Gr.
|963
|963
|0,16
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.463
|6.600
|-2,00
|
|Yarım
|3.164
|3.227
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.613
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,04
|