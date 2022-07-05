***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.935,45 % 0,00202287Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54.302,87 % 0,05675554Fon Yönetim Ücreti71.346,16 % 0,07456862Hisse Senedi Komisyonu20.372,75 % 0,02129292Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu21 % 0,00002195Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu84,94 % 0,00008878Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar572,5 % 0,00059836Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.362,6 % 0,01919197TOPLAM GİDERLER166.998,27 % 0,174541DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ95.678.533,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041601BIST