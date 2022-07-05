***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.422,54 % 0,00033024Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.807,82 % 0,00024644Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri45.879,69 % 0,00625429Fon Yönetim Ücreti115.209,73 % 0,01570531Hisse Senedi Komisyonu111.608,81 % 0,01521444Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu72.588,83 % 0,00989526Vadeli Ters Repo Komisyonu23.117,68 % 0,00315139Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar87,3 % 0,0000119Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.571,87 % 0,00225907TOPLAM GİDERLER389.294,27 % 0,05306833DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ733.571.781 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041604BIST