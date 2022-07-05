***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.845,08 % 0,02432023Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.246,32 % 0,00625599Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.155,49 % 0,02587835Fon Yönetim Ücreti13.605,83 % 0,06829545Hisse Senedi Komisyonu11.140,36 % 0,05591984Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.008,02 % 0,00505983Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu22.547,22 % 0,1131774Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.722,42 % 0,01366538TOPLAM GİDERLER62.270,74 % 0,31257248DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.922.016,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041605BIST