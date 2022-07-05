***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.845,08 % 0,05656416Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti864,32 % 0,01009055Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri301,65 % 0,00352163Fon Yönetim Ücreti1.773,1 % 0,02070015Hisse Senedi Komisyonu1.703,11 % 0,01988305Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu284,21 % 0,00331803Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.892,52 % 0,02209433TOPLAM GİDERLER11.663,99 % 0,1361719DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.565.636,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041606BIST