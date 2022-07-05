***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.845,08 % 0,02612045Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti864,32 % 0,00465966Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri674,74 % 0,00363761Fon Yönetim Ücreti8.636,95 % 0,04656292Hisse Senedi Komisyonu658,08 % 0,00354779Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu472,43 % 0,00254693Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.986,78 % 0,11314245TOPLAM GİDERLER37.138,38 % 0,20021782DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.548.988,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041607BIST