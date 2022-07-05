***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti450,24 % 0,00079946Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.622,02 % 0,00288009Fon Yönetim Ücreti22.676,03 % 0,04026401Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu53,81 % 0,00009555Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.396,63 % 0,00247988Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler722,66 % 0,00128317TOPLAM GİDERLER26.921,39 % 0,04780216DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.318.359,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041608BIST