***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.845,08 % 0,03198984Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.942,2 % 0,03923362Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.562,96 % 0,11596016Fon Yönetim Ücreti19.507,73 % 0,12880059Hisse Senedi Komisyonu11.592,3 % 0,07653864Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu676,88 % 0,00446913Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar397,9 % 0,00262715Türev Araçlar Komisyonu1.152,58 % 0,00760996Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.210,67 % 0,1202367TOPLAM GİDERLER79.888,3 % 0,52746578DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.145.683,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068368BIST