***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,01396494Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.517,47 % 0,00675903Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri79.492,35 % 0,15274937Fon Yönetim Ücreti617.532,89 % 1,18662692Hisse Senedi Komisyonu18.818,04 % 0,03616001Tahvil Bono Komisyonu3.050,84 % 0,00586237Gecelik Ters Repo Komisyonu7.601,44 % 0,01460663Vadeli Ters Repo Komisyonu74.156,57 % 0,14249635Borsa Para Piyasası Komisyonu10,16 % 0,00001952Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00292289Türev Araçlar Komisyonu103.653,8 % 0,19917707Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler82.738,65 % 0,15898734TOPLAM GİDERLER999.360,81 % 1,92033244DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.041.031,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068256BIST