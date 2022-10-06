***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 16:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklama
Fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,5 % 0,01396494
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.517,47 % 0,00675903
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
79.492,35 % 0,15274937
Fon Yönetim Ücreti
617.532,89 % 1,18662692
Hisse Senedi Komisyonu
18.818,04 % 0,03616001
Tahvil Bono Komisyonu
3.050,84 % 0,00586237
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.601,44 % 0,01460663
Vadeli Ters Repo Komisyonu
74.156,57 % 0,14249635
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10,16 % 0,00001952
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,00292289
Türev Araçlar Komisyonu
103.653,8 % 0,19917707
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
82.738,65 % 0,15898734
TOPLAM GİDERLER
999.360,81 % 1,92033244
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.041.031,59 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068256
BIST
18:053.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,75
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
18:0518,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
18:0518,1092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0785
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
18:051.013,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -9,69
|Açılış
|: 1.013,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.591,80
|327.548.728
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
|
|INFO
|8,69
|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
|26,50
|180.965.491
|% -6,69
|
|COSMO
|47,38
|3.206.172
|% -6,18
|
|THYAO
|84,20
|5.822.374.481
|% -0,59
|
|SASA
|87,05
|4.279.595.109
|% 2,17
|
|SISE
|29,76
|4.276.744.868
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|3.082.959.742
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|1.834.516.638
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.437.870.877
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,86
|2.087.481.962
|% -0,31
|
|ODAS
|7,51
|1.137.976.028
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5790
|18,5937
|% 0,05
|
|Euro
|18,0917
|18,1092
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,5370
|20,6400
|% -0,62
|
|Frank
|18,6103
|18,7224
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9294
|4,9541
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-17,32
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-10,13
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.795
|6.866
|-65,00
|
|Yarım
|3.311
|3.357
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.678
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,10
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,35
|
|B. Petrol
|97,92
|97,92
|3,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CRFSA
Yüzde 9.93 oranında artışla 40.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 572, 230 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 94 artarak (% 0.38 ) 3, 176
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, MEGAP, KRONT, HEKTS, MEGAP, ACSEL, CEMTS, EGEEN
-
17:58
KERVT, HKTM, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
MEDTR, KIMMR, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında