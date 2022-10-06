***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,9 % 0,00043335Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti16.630,13 % 0,00198317Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri553.638,51 % 0,06602231Fon Yönetim Ücreti17.064.765,18 % 2,03500166Hisse Senedi Komisyonu619.441,79 % 0,07386946Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.184,5 % 0,00073751Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu108.376,64 % 0,01292409Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00018139Türev Araçlar Komisyonu667.376,56 % 0,07958577Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler168.186,14 % 0,02005648TOPLAM GİDERLER19.209.754,45 % 2,29079521DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ838.562.714,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068257BIST