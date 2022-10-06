***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,9 % 0,00072255Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.760,17 % 0,001543Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri320.742,43 % 0,06377501Fon Yönetim Ücreti10.234.598,04 % 2,0350023Hisse Senedi Komisyonu581.033,66 % 0,11553017Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.470 % 0,00029229Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu54.446,45 % 0,01082589Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00030245Türev Araçlar Komisyonu850.758,06 % 0,16916098Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler116.790,73 % 0,02322215TOPLAM GİDERLER12.172.754,54 % 2,42037678DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ502.928.082,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068258BIST