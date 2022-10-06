***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,00187673Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.410,16 % 0,0021718Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri406.064,71 % 0,10486037Fon Yönetim Ücreti5.017.917,37 % 1,29580503Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu25.187,64 % 0,00650435Gecelik Ters Repo Komisyonu7.022,15 % 0,00181337Vadeli Ters Repo Komisyonu52.906,64 % 0,01366238Borsa Para Piyasası Komisyonu45.570,09 % 0,01176782Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,0003928Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler96.267,83 % 0,02485978TOPLAM GİDERLER5.668.135,19 % 1,46371443DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ387.243.240,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068260BIST