***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,54 % 0,00635987Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.672,13 % 0,00321351Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri145.151,8 % 0,12702334Fon Yönetim Ücreti144.648,16 % 0,1265826Hisse Senedi Komisyonu96.656,98 % 0,08458519Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu7.113,89 % 0,00622541Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00133113Türev Araçlar Komisyonu104.186,77 % 0,09117456Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.306,3 % 0,02389593TOPLAM GİDERLER537.524,67 % 0,47039154DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ114.271.755,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068272BIST