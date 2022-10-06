***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,54 % 0,00115423Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti15.376,13 % 0,00244203Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri481.804,59 % 0,07651987Fon Yönetim Ücreti2.490.546,78 % 0,39554692Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu280,39 % 0,00004453Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00024158Türev Araçlar Komisyonu139.008,07 % 0,02207717Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler208.472,68 % 0,03310949TOPLAM GİDERLER3.344.277,28 % 0,53113581DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ629.646.363,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068273BIST