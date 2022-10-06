***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,54 % 0,00372532Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.309,58 % 0,00220908Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri184.320,02 % 0,09448178Fon Yönetim Ücreti385.828,42 % 0,19777427Hisse Senedi Komisyonu370,81 % 0,00019008Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00077971Türev Araçlar Komisyonu11.649,86 % 0,00597168Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler46.591,35 % 0,02388256TOPLAM GİDERLER641.858,68 % 0,32901447DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ195.085.245,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068275BIST