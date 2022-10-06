***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,01849544Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.509,11 % 0,00893052Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.632,25 % 0,06523285Fon Yönetim Ücreti77.693,11 % 0,19772525Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00387113Türev Araçlar Komisyonu665,17 % 0,00169283Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.655,83 % 0,07292772TOPLAM GİDERLER144.944,07 % 0,36887573DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.293.469,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068276BIST