***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,00346673Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.780,94 % 0,00275762Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri207.723,19 % 0,09908782Fon Yönetim Ücreti2.487.594,1 % 1,18662856Hisse Senedi Komisyonu42.162,13 % 0,02011212Tahvil Bono Komisyonu2.904,93 % 0,00138571Gecelik Ters Repo Komisyonu9.116,4 % 0,00434869Vadeli Ters Repo Komisyonu130.111,74 % 0,06206572Borsa Para Piyasası Komisyonu1.170,13 % 0,00055817Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00072559Türev Araçlar Komisyonu248.563,92 % 0,1185696Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler101.935,29 % 0,04862503TOPLAM GİDERLER3.245.851,37 % 1,54833136DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ209.635.447,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068280BIST