***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,00740438Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.519,56 % 0,00358585Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri146.985,54 % 0,14975392Fon Yönetim Ücreti388.234,76 % 0,39554692Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu79.212,73 % 0,08070465Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00154975Türev Araçlar Komisyonu14.864,94 % 0,01514491Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.386,1 % 0,0309584TOPLAM GİDERLER671.992,23 % 0,68464878DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ98.151.380,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068281BIST