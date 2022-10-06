***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,01235693Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.515,38 % 0,0059772Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri105.556,89 % 0,17947843Fon Yönetim Ücreti139.580,15 % 0,2373282Hisse Senedi Komisyonu264,19 % 0,0004492Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu32.053,49 % 0,05450056Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00258633Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.834,93 % 0,04732774TOPLAM GİDERLER317.593,63 % 0,5400046DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.813.133,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068282BIST