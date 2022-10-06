***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,00172712Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.149,17 % 0,00288724Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri287.239,3 % 0,06826223Fon Yönetim Ücreti832.004,16 % 0,19772524Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00036149Türev Araçlar Komisyonu2.532,2 % 0,00060178Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler186.880,04 % 0,04441192TOPLAM GİDERLER1.329.593,47 % 0,31597702DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ420.788.033,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068284BIST