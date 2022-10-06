***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,00263626Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.394,42 % 0,0026823Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri256.958,05 % 0,0932108Fon Yönetim Ücreti3.790.526,18 % 1,37500255Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu24.171,76 % 0,00876824Gecelik Ters Repo Komisyonu5.343,71 % 0,00193842Vadeli Ters Repo Komisyonu7.583,9 % 0,00275104Borsa Para Piyasası Komisyonu15.557,82 % 0,00564355Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00055177Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler77.063,69 % 0,02795463TOPLAM GİDERLER4.193.388,13 % 1,52113958DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ275.674.119,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068287BIST