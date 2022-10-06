***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,00045963Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti35.889,48 % 0,00226981Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.078.006,06 % 0,06817796Fon Yönetim Ücreti32.176.752,42 % 2,0350028Hisse Senedi Komisyonu1.087.308,55 % 0,06876629Tahvil Bono Komisyonu19.610,07 % 0,00124023Gecelik Ters Repo Komisyonu30.653,72 % 0,00193868Vadeli Ters Repo Komisyonu65.374,74 % 0,00413459Borsa Para Piyasası Komisyonu220.234,06 % 0,01392859Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,0000962Türev Araçlar Komisyonu6.166.345,99 % 0,3899875Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler259.991,94 % 0,01644306TOPLAM GİDERLER41.148.955,63 % 2,60244535DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.581.165.021,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068288BIST