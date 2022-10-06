***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,00055895Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti34.476,64 % 0,00265163Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.212.766,72 % 0,09327499Fon Yönetim Ücreti24.456.886,21 % 1,88100125Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.008 % 0,00007753Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.188,07 % 0,00070666Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.076.441,82 % 0,15970102Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00011699Türev Araçlar Komisyonu247.919,95 % 0,01906775Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.018.577,59 % 0,23216153TOPLAM GİDERLER31.066.053,6 % 2,38931829DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.300.205.739,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068289BIST