***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,01815389Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.509,11 % 0,0087656Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri88.390,26 % 0,22079496Fon Yönetim Ücreti180.988,26 % 0,45210067Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu263,08 % 0,00065716Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11,32 % 0,00002828Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu10.384,71 % 0,02594055Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00379964Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.992,75 % 0,02995736TOPLAM GİDERLER304.328,09 % 0,76019812DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ40.032.733,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068290BIST