***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,0015674Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.286,98 % 0,00221863Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri181.991,59 % 0,03925071Fon Yönetim Ücreti843.592,64 % 0,18194032Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu9.450,33 % 0,00203818Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00032806Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler96.870,01 % 0,02089226TOPLAM GİDERLER1.150.980,15 % 0,24823557DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ463.664.471,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068291BIST