***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,54 % 0,00141167Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.232,77 % 0,00237613Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri360.159,72 % 0,0699584Fon Yönetim Ücreti6.923.609,5 % 1,34486069Hisse Senedi Komisyonu1.156.328,86 % 0,22460845Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu25.800,51 % 0,00501156Vadeli Ters Repo Komisyonu31.545,33 % 0,00612745Borsa Para Piyasası Komisyonu9.028,04 % 0,00175363Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00029546Türev Araçlar Komisyonu1.800.597,94 % 0,34975303Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler117.641,08 % 0,02285092TOPLAM GİDERLER10.445.732,39 % 2,0290074DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ514.819.828,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068292BIST