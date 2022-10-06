***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,00057655Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti22.540,65 % 0,0017882Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri350.761,28 % 0,02782673Fon Yönetim Ücreti1.595.599,14 % 0,12658269Hisse Senedi Komisyonu48.190,19 % 0,00382304Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00012067Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler255.486,56 % 0,02026836TOPLAM GİDERLER2.281.366,42 % 0,18098625DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.260.519.178,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068295BIST