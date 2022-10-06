***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,54 % 0,0043803Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.587,55 % 0,00276501Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri159.335,81 % 0,09603511Fon Yönetim Ücreti1.968.827,02 % 1,18665422Hisse Senedi Komisyonu5.597,68 % 0,00337384Tahvil Bono Komisyonu579,52 % 0,00034929Gecelik Ters Repo Komisyonu840 % 0,00050629Vadeli Ters Repo Komisyonu5.997,6 % 0,00361488Borsa Para Piyasası Komisyonu2.271,47 % 0,00136906Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,0009168Türev Araçlar Komisyonu55.599,18 % 0,03351082Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler151.070,54 % 0,09105345TOPLAM GİDERLER2.363.495,01 % 1,42452907DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ165.914.129,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068329BIST