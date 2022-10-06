***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,54 % 0,00964274Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.515,38 % 0,00466429Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri94.897,64 % 0,12591242Fon Yönetim Ücreti894.357,39 % 1,18665445Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00201823Türev Araçlar Komisyonu37.392,59 % 0,04961337Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.964,51 % 0,04108444TOPLAM GİDERLER1.069.916,15 % 1,41958995DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ75.367.971,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068330BIST