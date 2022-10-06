***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,54 % 0,00255359Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.443,47 % 0,00226404Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri477.311,25 % 0,16771257Fon Yönetim Ücreti3.377.224,88 % 1,18665347Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu52,5 % 0,00001845Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.145.800,7 % 0,4025993Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00053447Türev Araçlar Komisyonu118.561,98 % 0,04165905Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler349.640,95 % 0,12285313TOPLAM GİDERLER5.483.824,37 % 1,92684806DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ284.600.767,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068331BIST