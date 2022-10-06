***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,54 % 0,00151226Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.180,39 % 0,00211837Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri521.479,55 % 0,10851136Fon Yönetim Ücreti2.470.043,29 % 0,51397556Hisse Senedi Komisyonu33.596,25 % 0,00699083Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.718.053,41 % 0,35749878Vergiler ve Diğer Harcamalar339.426,37 % 0,07062907Türev Araçlar Komisyonu62.189,17 % 0,01294055Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler231.008,42 % 0,04806907TOPLAM GİDERLER5.393.244,39 % 1,12224584DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ480.576.018,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068332BIST