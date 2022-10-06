***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,54 % 0,00100075Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti17.422,24 % 0,00239906Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri538.257,91 % 0,07411869Fon Yönetim Ücreti1.436.244,7 % 0,19777243Hisse Senedi Komisyonu462 % 0,00006362Tahvil Bono Komisyonu34.057,33 % 0,00468973Gecelik Ters Repo Komisyonu552.567,35 % 0,07608911Vadeli Ters Repo Komisyonu332.326,43 % 0,0457617Borsa Para Piyasası Komisyonu96.723,48 % 0,01331893Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00020946Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler156.899,09 % 0,02160517TOPLAM GİDERLER3.173.749,17 % 0,43702865DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ726.210.776,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068337BIST