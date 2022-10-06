***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,00108012Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.740,64 % 0,00189356Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri482.107,69 % 0,07165269Fon Yönetim Ücreti2.661.396,66 % 0,39554694Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu95,2 % 0,00001415Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00022607Türev Araçlar Komisyonu51.877,49 % 0,00771023Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler147.700,93 % 0,02195188TOPLAM GİDERLER3.364.707,21 % 0,50007565DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ672.839.647,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068339BIST