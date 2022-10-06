***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,54 % 0,00739126Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.515,38 % 0,00357522Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri161.101,05 % 0,16384347Fon Yönetim Ücreti1.166.791,48 % 1,18665375Hisse Senedi Komisyonu42.990,06 % 0,04372188Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00154699Türev Araçlar Komisyonu50.889,39 % 0,05175568Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.826,05 % 0,02524866TOPLAM GİDERLER1.458.902,05 % 1,48373692DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ98.326.194,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068344BIST