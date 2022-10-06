***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,54 % 0,01488781Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.515,38 % 0,00720138Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri77.957,95 % 0,15969955Fon Yönetim Ücreti77.229,75 % 0,15820781Hisse Senedi Komisyonu55.116,99 % 0,11290906Tahvil Bono Komisyonu1.220,96 % 0,00250118Gecelik Ters Repo Komisyonu12.031,34 % 0,02464662Vadeli Ters Repo Komisyonu45.181,5 % 0,09255586Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00311603Türev Araçlar Komisyonu121.277,29 % 0,24844072Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.759,16 % 0,03228318TOPLAM GİDERLER418.078,96 % 0,8564492DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.815.383,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068345BIST