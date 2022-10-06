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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.10.2022 17:13
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Açıklama

Fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,54 % 0,01488781
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.515,38 % 0,00720138
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
77.957,95 % 0,15969955
Fon Yönetim Ücreti
77.229,75 % 0,15820781
Hisse Senedi Komisyonu
55.116,99 % 0,11290906
Tahvil Bono Komisyonu
1.220,96 % 0,00250118
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.031,34 % 0,02464662
Vadeli Ters Repo Komisyonu
45.181,5 % 0,09255586
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,00311603
Türev Araçlar Komisyonu
121.277,29 % 0,24844072
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.759,16 % 0,03228318
TOPLAM GİDERLER
418.078,96 % 0,8564492
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
48.815.383,54 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068345


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EGEEN 2.591,80 327.548.728 % 10,00  
KONYA 1.490,50 139.457.789 % 10,00  
CRFSA 40,30 144.869.325 % 9,99  
KRONT 53,65 79.166.590 % 9,98  
CMBTN 312,20 38.285.064 % 9,97  
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Tam 6.790 6.861 -70,00  
Yarım 3.309 3.354 -34,00  
Çeyrek 1.657 1.677 -17,00  
Gümüş.Ons 20,13 20,17 -0,51  
Gümüş Gr. 12,01 12,02 -0,33  
B. Petrol 98,33 98,33 3,91  
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