***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,02784203Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.515,38 % 0,01346732Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri78.204,11 % 0,2995976Fon Yönetim Ücreti67.110,38 % 0,25709786Hisse Senedi Komisyonu698,31 % 0,0026752Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.002,76 % 0,01150348Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00582729Türev Araçlar Komisyonu8.663,73 % 0,03319049Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.891,78 % 0,0647119TOPLAM GİDERLER186.875,17 % 0,71591318DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.103.049,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068346BIST