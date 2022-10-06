***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00066946Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti23.805,1 % 0,00219281Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri685.898,5 % 0,06318163Fon Yönetim Ücreti1.288.199,83 % 0,1186627Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00014012Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler197.318,04 % 0,01817598TOPLAM GİDERLER2.204.010,19 % 0,2030227DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.085.597.905,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068347BIST