***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00441922Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.517,47 % 0,00213887Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri101.721,84 % 0,06185403Fon Yönetim Ücreti218.563,85 % 0,13290218Hisse Senedi Komisyonu13.760,86 % 0,00836757Tahvil Bono Komisyonu56,48 % 0,00003434Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00092494Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler43.482,4 % 0,02644035TOPLAM GİDERLER389.891,62 % 0,23708151DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ164.454.675,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068353BIST