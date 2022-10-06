***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00111445Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.574 % 0,00131478Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri378.885,31 % 0,05810015Fon Yönetim Ücreti2.415.011,77 % 0,37032986Hisse Senedi Komisyonu254.993,8 % 0,03910201Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu66.352,38 % 0,0101748Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu183.415,19 % 0,02812579Vergiler ve Diğer Harcamalar795,8 % 0,00012203Türev Araçlar Komisyonu673.720,08 % 0,10331157Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler212.154,17 % 0,03253277TOPLAM GİDERLER4.201.170,12 % 0,64422822DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ652.124.513,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068356BIST