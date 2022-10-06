***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00052441Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti28.633 % 0,00206607Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri462.955,76 % 0,03340554Fon Yönetim Ücreti1.260.799,76 % 0,09097565Hisse Senedi Komisyonu24.163,72 % 0,00174358Tahvil Bono Komisyonu84,38 % 0,00000609Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu480,38 % 0,00003466Borsa Para Piyasası Komisyonu5,2 % 0,00000038Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00010976Türev Araçlar Komisyonu684,22 % 0,00004937Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler283.586,78 % 0,0204628TOPLAM GİDERLER2.070.181,92 % 0,14937832DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.385.865.075,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068357BIST