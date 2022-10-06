***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.801,62 % 0,01250187Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.517,47 % 0,00499623Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri89.824,41 % 0,12758704Fon Yönetim Ücreti194.923,64 % 0,27687051Hisse Senedi Komisyonu897,01 % 0,00127412Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00216058Türev Araçlar Komisyonu877,34 % 0,00124618Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.036,85 % 0,02846044TOPLAM GİDERLER320.399,44 % 0,45509697DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ70.402.455,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068358BIST