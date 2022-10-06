***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.517,47 % 0,00274013Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri107.182,93 % 0,08349627Fon Yönetim Ücreti151.265,56 % 0,11783696Hisse Senedi Komisyonu37.339,74 % 0,02908793Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu21 % 0,00001636Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu84,94 % 0,00006617Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar970,4 % 0,00075595Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.344,16 % 0,02753335TOPLAM GİDERLER335.726,2 % 0,26153312DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ128.368.520,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068360BIST