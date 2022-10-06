***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.034,62 % 0,00697128Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.517,47 % 0,00305195Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri116.059,24 % 0,10069934Fon Yönetim Ücreti375.827,36 % 0,32608835Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu6.681,14 % 0,00579692Vergiler ve Diğer Harcamalar1.106,4 % 0,00095997Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.662,1 % 0,0248688TOPLAM GİDERLER539.888,33 % 0,46843662DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ115.253.229,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068364BIST